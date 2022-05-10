شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الختامى قبل السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالجزائر.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة التي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام يوم السبت الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة بعد ظهر اليوم في طريقها إلى الجزائر؛ استعدادا لخوض مباراة العودة أمام وفاق سطيف في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء السبت المقبل.