شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعترض اتحاد الكرة على موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى، بعد إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، هذا الأمر بشكل رسمى، حيث يتعارض الموعد مع مباراة منتخب مصر أمام غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وتحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال الكومي، في تصريحات له: "فوجئنا بالقرار خاصة أن منتخب مصر لديه مباراة أمام غينيا يوم 2 يونيو المقبل أى بعد يومين من موعد مباراة نهائى دورى الأبطال".

وتابع الكومى: "الوقت ضيق بين موعد نهائى دورى الأبطال ومباراة مصر وغينيا، ولذلك أرسلنا خطابا ثالثا للكاف بهذا الأمر، وأكدنا من جديد بطلب عدم استضافة المغرب لمباراة النهائي".

من ناحية أخرى، علق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على اختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لملعب محمد الخامس بالمغرب لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة القائمة.

وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: عندما انتهت مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، كانت الشائعات تقول إن جنوب أفريقيا ستسضيف البطولة، وبعد حسم مباراة نصف النهائى، ساد صمت شديد فى البلاد لاستضافة المباراة النهائية، ثم بعد ذهاب الدور نصف النهائى، فجأة يستضيف المغرب.

وأضاف: بالمناسبة كنت أتلقى رسائل "الحب" باستمرار قبل مباراتى فى نصف النهائى ضد سطيف، من نفس المصدر .. خمن من؟ .. لسوء الحظ، لقد حولت هذا إلى دافع وليس إلهاء ذهنى.

وأعلن الكاف بشكل رسمى عن استضافة ملعب محمد الخامس لنهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من اقتراب الوداد البيضاوى المغربى من التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز فى ذهاب الدور نصف النهائى على بترو أتليتكو فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يمتلك الأهلى أيضاً حظوظاً قوية بالتأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة فى مباراة ذهاب نصف النهائى.