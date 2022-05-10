شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار مباريات الجولة الثانية من نهائى بطولة دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى التاسعة مساءً بصالة حسن مصطفى، على أن تقام باقى المباريات أيام 12 و14 و16 مايو، حال الحاجة إلى مباراة رابعة وخامسة، وكان من المقرر إقامة المباراة فى الثامنة والنصف مساء، لكن تم تعديل الموعد لتقام فى التاسعة بسبب ظروف البث التليفزيونى.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

نتيجة المباراة الأولى بين الأهلى والاتحاد

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر.