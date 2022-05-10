شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الأوكرانية كاترينا بالدور الأول لبطولة ليكى مولى الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس، مساء اليوم الثلاثاء، الأوكرانية كاترينا باندل فى الدور الأول لبطولة ليكى مولى المفتوحة والمقامة فى ألمانيا.

وتقدمت ميار شريف 12 مركزاً فى التصنيف العالمى الجديد لسيدات التنس والصادر عن الاتحاد الدولى للعبة، لتحتل المركز 61، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 50، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة ماربيلا الإسبانية، وكانت ميار شريف قد احتلت المركز الـ73 فى آخر تصنيف لها قبل التتويبج بتلك البطولة.

وحصدت ميار شريف لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتى تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدى تشالنجر ذات الـ125 نقطة، التى تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، لتحقق بذلك ثانى ألقابها فى WTA.