شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الخامسة لرحيل مصطفى الكيلانى رئيس الترسانة الأسبق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 10 مايو 2017 رحل عن عالمنا مصطفى الكيلانى، المعلق الكروى ورئيس نادى الترسانة الأسبق، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات ولم يتم إسعافه ليتوفى عن عمر ناهز الـ67 عاماً.

مصطفى الكيلانى، من مواليد شهر سبتمبر لعام 1950، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1972، وبدأت مسيرته الكروية مع نادى ألماظة فى أواخر الستينيات، ثم انضم لفريق الأمل بالنادى الأهلى، والذى كان يقوده وقتها الجنرال الراحل محمود الجوهرى، لتبني المواهب صغيرة السن، وتدرج الكيلانى بفرق الناشئين والشباب بالنادى الأحمر.

وتسبب خلافه مع المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، فؤاد شعبان، في رحيله عن أسوار القلعة الحمراء، حيث كان مصطفى الكيلانى يصر على اللعب فى مركز المهاجم الصريح، على عكس ما كان يطلبه منه مدربه بشغل مركز الظهير الأيسر، لتجعل هذه الأزمة فى مغادرته لأسوار التتش.

وحوّل الكيلانى وجهته لفريق نادى الترسانة فى منتصف السبعينيات، ليصنع مجداً مع الشواكيش ويصبح أحد هدافى الفريق حتى نهاية مشواره الكروى عام 1983.

وتوجه نجم الترسانة للمعلق بالتعليق الكروي بإذاعة الشباب والرياضة والتليفزيون المصري عام 1985، وكان من الأصوات المميزة التى عشقتها جماهير الكرة المصرية على مدار الربع قرن الماضى، حيث اشتهر الكيلانى بمقولته "يا خبر أبيض"، مع كل هجمة خطيرة خلال تعليقه على المباريات.