شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة كوكا.. بدر بانون يغيب عن الأهلى 45 يوماً جديدة رغم تحسن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المغربى بدر بانون مدافع الفريق سيغيب عن المارد الأحمر قرابة 45 يوماً جديدة رغم تحسن حالته بالفترة الأخيرة، وذلك لمنحة الفرصة الكافية للتعافى واستعادة فورمته الفنية والبدنية مثلما تم التعامل مع أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للأهلى، الذى غاب 45 يوماً عن الفريق بعد تعافيه من مضاعفات فيروس كورونا، ثم بدأ يعود للتدريب بشكل تدريجى، ومؤخراً دخل قائمة المباراتين الاخيرتين للمارد الأحمر لكنه لم يشارك.

وطلب أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، من المغربى بدر بانون مدافع فريقه العودة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء فحوصات جديدة بعدما أظهرت الفحوصات التى أجراها فى المغرب تحسن حالته بنسبة 70%.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.