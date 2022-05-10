شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انتصارات و13 هزيمة.. أرقام حلمى طولان أمام الزمالك فى 24 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مواجهته الـ25 أمام الزمالك اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء يبحث فيه مدرب الفريق البترولى عن تحقيقة نتيجة إيجابية تؤمن مركز إنبى جدول الدورى.

وواجه حلمى طولان فريق الزمالك فى 24 مباراة من قبل فى مسابقة الدورى، بدأت من موسم 2002 / 2003، وكان آخرها 26 أكتوبر من العام الماضى وحقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 13 مباراة.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، و5 مباريات مع انبى،فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصري، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكرا مغلقا، أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدولى العام.

وسيشرح حلمي طولان للاعبيه من خلال محاضرة فنية نقاط القوة والضعف في الزمالك، من خلال ملخص مباراة الزمالك الأخيرة أمام فريق إيسترن كومباني في الدوري من أجل استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

وحرص المدير الفني لفريق إنبى على الحديث مع لاعبيه بخصوص الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراه البنك الأهلى الأخيرة وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكلف حلمى طولان مهاجمه جون أكويي إيبوكا بمهام خاصة من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.