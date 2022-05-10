شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئى الأثقال تعود من اليونان فجر الخميس بـ13 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال عن عودة بعثة الناشئين من بطولة العالم باليونان فجر الخميس المقبل بعد التتويج بـ13 ميدالية متنوعة.

وأكد عبد المقصود، لـ"الخليج 365"، عن ارتفاع حصيلة مصر فى بطولة العالم لناشئى الأثقال إلى 13 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.

وحصد، أول أمس، ياسر أسامة وزن 69 بميدالية برونز خطف وذهب كلين وبرونز مجموع، أما فاطمة صادق وزن 81 حصدت برونز خطف وبرونز كلين و برونز مجموع.

وجاء ترتيب لاعبى مصر كالتالى نورا عصام حلمى وزن 55 كيلو المركز العاشر على العالم ، ونعمة سعيد وزن 71 كجم 2 ذهب وواحد فضة الأول على العالم روفيد فتحي وزن 76 ك المركز الرابع على العالم.... فاطمة صادق وزن 81، 3 ميداليات برنز والمركز الثالث على العالم ، و سلمي أحمد وزن 87 ك المركز الخامس على العالم.

أما حلمى عبد الباري وزن 55 ك المركز الثامن على العالم و محمد عبد المنعم وزن 67 ك المركز الرابع على العالم ومحمود حسني السيد وزن 81 كجم الفوز بالمركز الثاني على العالم وتحقيق ميداليتان فضة و أحمد علي مجلي وزن 81 ك الفوز بالمركز الرابع على العالم و محمود جمال وزن 89 ك الفوز بالمركز الثالث على العالم وتحقيق عدد ميدالية ذهب وأخرى برنز وياسرأسامه وزن 96 ك تحقيق ميدالية ذهب وعدد 2 برنز والفوز بالمركز الثالث على العالم.

ويخطط اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود لاستضافة بطولة أفريقيا للكبار التى حصلت مصر على شرف تنظيمها فى ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر.

هذه البطولة سيشارك بها عدد كبير من الدول نظرًا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة.

واستقر الاتحاد على تشكيل المنتخبات بناءً على قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم أحمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم.. وللسيدات المدير الفني إسماعيل سنوسي إسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الإدارى كابتن عادل سليمان.. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن وأحمد محمد أحمد.