تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.



ويستضيف الزمالك نظيره إنبي، الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الـ18 من منافسات الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تتولى قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية إذاعة مباريات الدوري المصري لموسم 2021-2022 بشكل حصري.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5

معلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

وأسندت القناة مهمة التعليق على مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري إلى المعلق المصري حاتم بطيشة.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

فاركو - 26 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد) 8 أهداف

محمد هلال (البنك الأهلي) 6 أهداف

مروان حمدي (سموحة) 6 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 6 أهداف

خالد قمر (الجونة) 6 أهداف