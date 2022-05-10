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ما هي تشكيلة "السيتي" حال تعاقده مع هالاند وبوغبا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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يمتلك مانشستر سيتي حاليا واحدة من أفضل التشكيلات في العالم، ولكن الفريق يبدو عازما على تعزيز صفوفه بنجوم كبار هذا الصيف لتحقيق هدفه بالتتويج بلقب مسابقة .

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نجم خط وسط منتخب فرنسا بول بوغبا، قد ينضم إلى "السيتي" مع نهاية عقده مع الغريم مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، حيث يرفض الدولي الفرنسي التجديد والبقاء في ملعب "أولد ترافورد".

 

وأكدت الصحيفة أن الصفقة الثانية لمانشستر سيتي هذا الصيف، ستكون من العيار الثقيل أيضا، حيث بات الفريق قريبا من ضم هداف بوروسيا دورتموند، الدولي النمساوي إيرلينغ هالاند.

 

وأشارت تقارير إعلامية أمس الاثنين، إلى أن هالاند اجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لمانشستر سيتي.

 

وقد يبرم "السيتي" صفقة ثالثة، بضم الإنجليزي تيريك ميتشل من كريستال بالاس، لملء مركز الظهير الأيسر الذي يشغله حاليا البرتغالي جواو كانسيلو، وهذا الأخير يلعب في الأصل كظهير أيمن.

 

وكان مانشستر سيتي قد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الصيف الماضي، وسينضم إلى الفريق مع بداية موسم 2022-2023.

 

وتوقعت "ذا صن" أن تكون تشكيلة مانشستر سيتي في الموسم المقبل حال نجاحه في حسم كل صفقاته هذا الصيف كالتالي:

 

في حراسة المرمى: إيدرسون

 

في خط الدفاع: تيريك ميتشل - روبن دياز - جون ستونز - كايل ووكر

 

في خط الوسط: بوغبا - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

 

في خط الهجوم: هالاند- ألفاريز - جاك غريليش.

 

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي، كان قد ودع هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بشكل دراماتيكي على يد ، لكن حظوظه تبقى وافرة في الفوز بمسابقة حيث ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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