بمشاركة موسيماني.. جماهير الأهلي تحتل تويتر بهاشتاج «StopCafCorruption أوقفوا فساد الكاف» بعد إسناد نهائي دوري الأبطال للمغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر هاشتاج StopCAFCorruption "أوقفوا فساد الكاف" القائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بمشاركة مئات الآلاف من رواد الموقع الذين عبروا عن رفضهم القاطع لتصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

يأتي هذه كرد فعل على قرار الكاف الذي أعلن عنه مساء أمس، الإثنين، بإسناد تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب للعام الثاني على التوالي، في ظل قرب تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي البطولة القارية.

وأكد المشاركون في الهاشتاج أن قرار الكاف بإقامة نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال بمركب محمد الخامس دلالة على الفساد الذي ينخر في جسد الاتحاد الأفريقي وإهانة للكرة الأفريقية.

وأشار المغردون إلى أن هناك بعض الأسماء التي تتحكم في مصير الكرة الأفريقية وسبب تدهورها بمثل هذه القرارات التي تضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.

وأضافوا ايضاً أنه بالرغم من وصول الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، إلا أن الفساد لازال مستمراً بغض النظر عن تغير الأسماء، معتبرين أن إقامة نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي على نفس الملعب وفي نفس الدولة ما هو الا فضيحة جديدة تضاف لسجل فضائح الاتحاد الأفريقي ولجانه والمكتب التنفيذي.

موسيماني يشارك ويهاجم الكاف

من جانبه، فتح بيستو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، النار على رئيس الكاف باتريس موتسيبي، الذي كان رئيساً ومالكا لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي.

ونشر موسيماني عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر" أبرزها وأشدها هجوما على الاتحاد الأفريقي، عندما سلط موسيماني الضوء على هاشتاج "أوقفوا فساد الكاف" الذي تصدر التريند.

وعلّق مدرب الأهلي على الهاشتاج بشكل ساخر، وقال: "ما سبب هذا؟ التريند الأكثر تصدرا والأول على مستوى العالم".

وتعجب موسيماني في تغريدة ثانية من إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، قائلاً: "عندما انتهت مباريات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا كانت الشائعات تقول إن SA (جنوب إفريقيا) ستستضيف النهائي. وبعد حسم مباراة نصف النهائي، ساد صمت شديد في البلاد بشأن استضافة المباراة النهائية، ثم بعد ذهاب الدور نصف النهائي، فجأة يستضيف المغرب.".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد أرسل خطاباً للكاف يطالب فيه بالعدالة والمساواة في اختيار ملعب نهائي دوري الأبطال واستبعاد الدول الأربعة التي تتواجد فرقها في دور نصف النهائي، المغرب ومصر والجزائر وأنجولا.