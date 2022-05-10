شكرا لقرائتكم خبر عن محمود نعمان رجل مباراة الأهلى أمام بطل إثيوبيا فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود نعمان لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام كيركوس الإثيوبى، التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 48 / 19 فى أول مشوار بطولة أفريقيا للكؤوس المقامة فى النيجر.

ويعد نعمان من أبرز صانعى الألعاب فى صفوف النادى الأهلى، حيث تعاقد معه الفريق الأحمر قادما من سموحة الموسم قبل الماضى، ونجح فى تقديم أفضل عروضه مع القلعة الحمراء.

ويتسلح الأهلى فى هذه البطولة بحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه على حساب الفريق الأبيض ومصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع الألقاب المحلية هذا الموسم.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته أمام فريق دون بوسكو الإيفوارى يوم 11 مايو الجارى فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفى آخر مباريات دورى المجموعات يواجه الأهلى فريق فاب الكاميرونى يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

‎وتوج "رجال يد الأهلى" ببطولة السوبر الأفريقى وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذى حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، فى المباراة التى أقيمت أول الأحد على صالة الجنرال سينى كونتشى بالعاصمة نيامى بالنيجر.