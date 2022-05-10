شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر بعد الفوز بثلاثية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الزمالك فى الفوز على الأهلى بثلاثية دون رد سجلها محمد حسن حلمى "زامورا"، وإسماعيل السمكرى، وسيد مرعى ليتوج بطلا لكأس مصر فى نسخته رقم 14، فى مثل هذا اليوم 10 مايو 1935.

وضم تشكيل الزمالك فى هذه المباراة كل من: يوسف اللبان، على شعير، على كاف، حسين الفأر، مختار فوزى، أحمد سليمان "هندنبرج"، سيد مرعى، مصطفى كامل طه، إسماعيل السمكرى، قدرى مصطفى، محمد حسن حلمى.

بينما كان تشكيل الأهلى يضم كلا من: عزيز فهمى، كامل مسعود، أمين شعير، وجيه الكاشف، عمر شندى، عبد السميع لطفى، محمود أمام، حسين حمدى، محمود مختار التتش، لبيب محمود، هانى كامل.

والتقى القطبان للمرة السابعة فى مسابقة كأس مصر، وللموسم الخامس على التوالى، وللمرة الرابعة فى المباراة النهائية، كان الأهلى قد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطى المصرى البورسعيدى فى نصف النهائى بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما جاء صعود الزمالك "المختلط آنذاك" عن طريق بوابة الاتحاد السكندرى بثلاثية أهداف مقابل هدف.

دخل الأهلى مباراة نهائى كأس مصر وهو صاحب الرقم القياسى آنذاك بالفوز بالبطولة برصيد "6" ألقاب ليتواجد فى المباراة النهائية للمرة العاشرة مع الزمالك المتوج بأول ألقاب البطولة، ووصيف النسخة الأخيرة، فى التواجد السادس للفريق فى المباراة النهائية.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين. وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

واجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.