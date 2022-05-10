القناة الناقلة لمباراة العودة بين الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه. موعد مباراة العودة بين الاهلي ووفاق سطيف

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل في الجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى تنقل قناة بى إن سبورت، الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، فى الجزائر. الاهلي يسحق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفةسحق فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سجلها بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدفا ومحمد شريف هدفا. الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.