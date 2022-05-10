شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم كيركوس الإثيوبى 48-19 فى بطولة أفريقيا لكؤوس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48 / 19 فى أول مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

ويتسلح الأهلى فى هذه البطولة بحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه على حساب الفريق الأبيض ومصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع الألقاب المحلية هذا الموسم.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته أمام فريق دون بوسكو الإيفوارى يوم 11 مايو الجارى فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفى آخر مباريات دورى المجموعات يواجه الأهلى فريق فاب الكاميرونى يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

‎وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت أول الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.