شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع المهاجم وخط الوسط فى مقدمة تعاقدات الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك الأولوية لمركزى المهاجم الصريح وارتكاز الوسط فى خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة فى الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة امير مرتضى، وبالتنسيق مع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق فى بناء فريق قوى يستطيع الحصول على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وطلب فيريرا من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر سواء محلى أو أجنبى، وكذلك لاعب وسط ارتكاز حتى فى حالة التجديد لطارق حامد فان الفريق يحتاج إلى لاعب وسط ارتكاز مميز.

وينتهى عقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة النادى على تجديد تعاقده حتى الآن فى ظل رفضه للمقابل المادى المعروض عليه، بخلاف تلقيه بعض العروض السعودية بمقابل مادى مغرى.

ويستضيف فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة بالجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدى الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من :

محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

فى الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

فى الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.