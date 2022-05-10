شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينشر صورة بصحبة زوجته وابنه ويعلق: "ما شاء الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام بصحبة زوجته وابنه توفيق، وعلق ظهير أيمن القلعة الحمراء على الصورة قائلاً: "هى ما شاء الله".



اكرم توفيق

وعاد أكرم توفيق مؤخراً إلى القاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل بأحد المراكز المتخصصة في قطر.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون، حيث سقط أكرم مصاباً خلال مباراة مصر ونيجيريا الأولى بدور المجموعات ولم يستكمل اللقاء.

وتتوجه بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى السبت المقبل، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لحصد تذكرة الصعود للمباراة النهائية بعدما قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي عقب الفوز العريض في موقعة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويخوض فريق الأهلي تدريبه صباحي على ملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، قبل تناول وجبة الغداء واستقلال الأتوبيس الخاص بهم لنقلهم إلى المطار واستقلال الطائرة إلى الجزائر لخوض مباراة الحسم السبت المقبل بالعاصمة الجزائرية.