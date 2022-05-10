شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجمات لا غنى عنهن فى صفوف فتيات ذهب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمتلك النادى الأهلى فى صفوف سيدات الكرة الطائرة عناصر مميزة من اللاعبات التى لا غنى عنها فى الفريق حتى أطلق عليهم فتيات الذهب.

لاعبات سيدات طائرة الأهلى لم تعرف الهزيمة عنوانهن، وعندما تطرأ عليهن يعلمن جيدا الخروج منها للعودة للانتصارات.

وقام مسئولو نادى الأهلى بتجديد تعاقد نجوم الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة، أمثال نهلة سامح وآية الشامى وشروق فؤاد ومريم مصطفى وسارة أمين ودعاء الغباشي.

ويستعد فريق سيدات طائرة الأهلى لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية بتونس.

كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

وقال الصافى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفريق يستعين بالمحترفة الأوكرانية بوجدانا أنيسوفا وسهيلة وفيق المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكى.

وتوج فريق الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري مؤخرا، بعد الفوز على سبورتنج فى المباراة الثانية بالنهائي بنتيجة 3-0، التي أقيمت بنظام best of 3.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجمات فتيات الذهب فى الصور التالية: