شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجرى تعديلات على طريقة لعب الأهلي بموقعة العودة أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، من خلال اللعب بثلاثي وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

ويرغب موسيماني فى تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي بالثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، حال تأكد مشاركة الأخير فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، أو البحث عن بديل فى وسط الملعب لمنع الفريق الجزائرى من تشكيل خطورة على خطوط الأهلي فى موقعة العودة القادمة، والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب في تسهيل مهمته نحو الصعود إلى نهائي أفريقيا.

وتجري بعثة النادي الأهلي مسحة طبية فى الجزائر قبل نحو 72 ساعة من مباراة الفريق أمام وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غد بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.

وفاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة التى أقيمت السبت الماضى باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتقام مباراة العودة يوم 14 مايو الجارى باستاد 5 يوليه فىالعاصمة الجزائرية.