شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك وإنبى فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة بالجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدي الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال التونسى حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وفى الوسط طارق حامد ومحمد أشرف روقا واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى وفى الهجوم عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض إنبى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إبراهيم يحيى – محمد حامد – إبراهيم القاضي،خط الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مؤمن راضي – أحمد العجوز – محمد النحاس – مصطفى شلبي،خط الهجوم: جون ايبوكا.