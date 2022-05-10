وسائل إعلام تكشف عن خطوات الأهلي المقبلة بعد قرار الكاف بمنح تنظيم نهائي دوري الأبطال للمغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء أمس الإثنين، عن إسناد تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب في الـ 30 من مايو الجاري.

وذكرت وسائل إعلامية أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يدرس الموقف النهائي بعد قرار الكاف.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بالأهلي قوله إن مجلس إدارة النادي كان يعقد إجتماعه الشهري الطبيعي، حيث أبلغهم الخطيب خلاله بقرار الكاف وحدث نقاش واسع بين الأعضاء، واستمر عبر الإتصالات الهاتفية للوصول لصيغه معينة للرد علي مثل هذا الأمر.

وأشار المصدر إلى أن "قرار الإنسحاب من البطولة" ليس مطروحاً ضمن النقاشات الموسعة التي أجراها الخطيب مع أعضاء مجلسه لأنها ليست من سلوكيات أو من قواميس النادي.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الأهلي يدرك أن الأمر انتهي فعلياً وليس هناك مجال لتعديل القرار بإقامة النهائي في المغرب، خاصة وأن المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحادين الافريقي والدولي لكرة القدم حين كان في الزيارة الرسمية لرئيس الإتحاد القطري لكرة القدم لمقر القلعة الحمراء الأحد أخطرهم بأنه لم يتقدم أحد لإستضافة النهائي سوي المغرب والسنغال وبالتالي فليس منطقياً خوضه في أي مكان أخر.

وأضاف المصدر أن الأهلي سوف يبحث الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أنه من المرجح إرسال خطاب للكاف يحتج فيه علي هذا الموقف الذي تغيب عنه تكافؤ الفرص والعدالة حيث تم إسناد النهائي بعد وضوح الرؤية للمتنافسين علي لقب دوري الأبطال الأفريقي.

وتابع أنه عقب هذا الخطاب، سوف ينتظر الأهلي لحين نهاية مباراة وفاق سطيف المقرر إقامتها السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحال تأهله للنهائي سوف يكون هناك مراسلات أخري للكاف يطلب فيها ضمانات واضحة بمنحه نصف مقاعد جماهير الملعب وطلب طاقم تحكيم كبير بجانب تواجد حكام تقنية الفيديو من أوروبا كما حدث في الجولة الفاصلة والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق الأهلي وستظل كذلك وهناك العديد من المسارات التي سوف تتخذها لكن حتي الأن لم يتطرق أي نقاش لفكرة إنسحاب وعدم خوض مواجهة النهائي حال تأهل الأهلي له.

يشار إلى أن الأهلي كان قد أصدر بياناً رسمياً أعلن خلاله عن إرسال خطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمطالبة بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد ويتمسك بالعدالة للفرق الأربعة في الدور قبل النهائي للمسابقة.