شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير السولية وعبد المنعم من رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبي بالأهلي مصير الثنائي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبى الفريق من السفر إلى الجزائر ومرافقة بعثة الفريق استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المحدد لها السبت المقبل فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب الثنائي عن موقعة الذهاب بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية للسولية والضامة لعبد المنعم.

ومن المتوقع أن يرافق الثنائي السولية وعبد المنعم بعثة الأهلي إلى الجزائر، على أن يتم حسم مصيرهما من المشاركة فى مباراة الإياب من عدمه على هامش موقفهما من التحسن خلال استكمال برنامجهما التأهيلي بالجزائر حتى موعد مباراة السبت المقبل.