شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف إنبى وعينه على الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة فى الجولة الثامنة عشرة للدورى، ويسعى أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدي الأهلى المشغول حالياً بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 41 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات للابتعاد أكثر بالمقدمة، بينما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويحاول تحقيق مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط فى ظل الصراع المحتدم بين أكثر من نادٍ وظهور حالة من الاستفاقة بين أكثر من نادٍ.

من جهته حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من مواجهة إنبى، مؤكدًا أن الفريق البترولى يمتلك عناصر مميزة، وحلمى طولان مدير فنى على أعلى مستوى، مطالبهم بالتركيز وعدم التفريط فى نقاط المباراة، واستغلال انشغال الأهلى بالبطولة الأفريقية .

وتحدث فيريرا مع اللاعبين، وأكد لهم أن مستواهم فى المباريات الأخيرة مطمئن، وأن معظم اللاعبين بدأوا استيعاب أفكاره وخططه والفريق فى تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الدوري يقترب هذا الموسم فى ظل تحقيق الفريق للانتصارات المتتالية، بالإضافة لتعثر الأهلي المنافس المباشر على لقب الدورى، وهو ما يجعل كل الظروف مهيأة لحصد لقب الدورى للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال التونسى حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء واحمد فتوح وفى الوسط طارق حامد ومحمد أشرف روقا واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى وفى الهجوم عمر السعيد.

على الجانب الآخر، حرص حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى على الحديث مع لاعبيه بخصوص الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراه البنك الأهلى الأخيرة وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكلف حلمى طولان، مهاجمه جون أكويي إيبوكا بمهام خاصة من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.

ومن المتوقع أن يخوض إنبى مباراة الزمالك بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: إبراهيم يحيى – محمد حامد – إبراهيم القاضي،خط الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مؤمن راضي – أحمد العجوز – محمد النحاس – مصطفى شلبي،خط الهجوم: جون ايبوكا.