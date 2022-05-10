موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث فريق الزمالك عن مواصلة تصدره وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه، حين يلاقي إنبي في افتتاح الدور الثاني من الدوري المصري.



ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، فيما يأتي إنبي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويستقبل الزمالك نظيره إنبيو في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، وستكون قناة أون تايم سبورتس 1 هي الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022:

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 11 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد) - 8 أهداف

محمد هلال (البنك الأهلي) - 6 أهداف

مروان حمدي (سموحة) - 6 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) - 6 أهداف

خالد قمر (الجونة) - 6 أهداف