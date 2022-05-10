تعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي، حين يلتقي مع أستون فيلا في لقاء مؤجل من الجولة 33، مساء يوم الثلاثاء.



ويمتلك ليفربول 83 نقطة، في المركز الثاني، بعد تعثره أمام توتنهام، الجولة الماضية، فيما يأتي أستون فيلا في المركز 11 برصيد 43 نقطة.

ويستقبل أستون فيلا نظيره ليفربول، على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وستكون قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 هي الناقلة لمواجهة أستون فيلا وليفربول.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 83 نقطة

ليفربول - 83 نقطة

تشيلسي - 66 نقطة

أرسنال - 63 نقطة

توتنهام - 62 نقطة

مانشستر يونايتد – 58 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول: 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنهام: 20 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد: 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا