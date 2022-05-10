شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى القسم الثانى.. 7 مواجهات بالصعيد وواحدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، 8 مواجهات فى الأسبوع السادس والعشرين من دورى القسم الثانى، فى مجموعتى القاهرة والقناة، والصعيد، 7 لقاءات في الصعيد وواحدة في القاهرة بين بتروجت وزد.

فى مجموعة الصعيد، يستضيف نادى أسوان متصدر الترتيب برصيد 59 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة، في مباراة يأمل تماسيح النيل في تحقيق الثلاث نقاط لحسم بطاقة التأهل للدورى الممتاز، حيث يحتاج 4 نقاط فقط بعدما وسع الفارق لـ12 نقطة عن الوصيف كيما أسوان، الذى سيلتقى مع فريق البدارى متذيل الترتيب برصيد 14 نقطة في مباراة سهلة للوصيف.

ويحل نادى الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة ضيفا على تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة، ويستضيف بنى سويف صاحب المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة، فريق بترول أسيوط صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، كما يلتقى المدينة المنورة مع سوهاج، وقنا مع الفيوم، وأخيرا طامية مع ملوى، وتستكمل مباريات الأسبوع السادس والعشرين بمواجهة المنيا مع الإعلاميين الجمعة المقبل.

وفى مجموعة القاهرة والقناة، يستضيف نادى بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 47 نقطة، فريق زد صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، حيث يسعى مختار مختار لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الداخلية لآخر جولة، فيما يأمل سمير كمونة في تحقيق الفوز وتحسين مركز الفريق في الجدول.