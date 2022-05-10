شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الجزائر اليوم استعدادا لموقعة العودة أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى الجزائر اليوم، الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى السبت المقبل، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لحصد تذكرة الصعود للمباراة النهائية بعدما قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي عقب الفوز العريض في موقعة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويخوض فريق الأهلي تدريبه صباحي على ملعب مختار التتش اليوم، الثلاثاء، قبل تناول وجبة الغداء واستقلال الأتوبيس الخاص بهم لنقلهم إلى المطار واستقلال الطائرة إلى الجزائر لخوض مباراة الحسم السبت المقبل بالعاصمة الجزائرية.

وكانت بعثة الأهلي قد سافرت إلي المغرب عبر الطيران العادي لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم توفير طائرة خاصة فى رحلة العودة من المغرب إلى مطار القاهرة، حيث تحرص إدارة الأهلي على تذليل كل العقبات التي تواجه البعثة الحمراء وعدم تكبدهم عناء السفر عبر خطوط الطيران العادية خاصة في الأدوار النهائية.

وتحرص إدارة الأهلي على إعفاء اللاعبين من السفر غبر الخطوط الجوية العادية، خشية من طول فترة السفر وتجنيب اللاعبين إجراء محطات ترانزيت في رحلاتهم إلى أدغال إفريقيا، وتجنب عدم تعرض اللاعبين للإرهاق أو الإصابات بسبب مشقة السفر داخل القارة السمراء.