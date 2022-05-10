شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصري قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة معين الشعباني على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص السهلة التى ظهرت الفترة الأخيرة بين لاعبي الفريق البورسعيدي، وذلك قبل اللقاء القادم أمام غزل المحلة فى الجولة 18 بالدوري العام.

وشدد الشعباني على ضرورة استغلال الفرص التى تتاح أمام المرمى، خاصة أن فريق غزل المحلة يجيد الدفاع بشكل منظم، وذلك حتى لا تتكرر سيناريوهات المباريات الثلاثة الماضية التي خسرها المصري بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة فى الرابعة عصر غد، الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.