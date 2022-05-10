شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد فى الجولة الثانية من نهائي دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة الجولة الثانية من مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر، ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتقام البطولة بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون الفائز والمتوج باللقب.

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86 ، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتن اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر.

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات، كما أن الاجتماع الأمنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأى تواجد جماهيري فى المباراة المرتقبة، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي ، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإدارى.