منتخب الشاطئية يواجه الإمارات وديا اليوم بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، مباراة ودية اليوم أمام الإمارات فى الإسكندرية، في إطار استعدادات منتخب الشاطئية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بموزمبيق 2022 والتي تؤهل بدورها إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، مصطفى لطفى مديرا فنيا، أحمد أبو سريع مدربا عاما، محمد فوزي مدربا لحراس المرمى.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية من خلال إقامة معسكرات الإعداد والسفر للاشتراك فى نهائيات الأمم الافريقية للكرة الشاطئية موزمبيق أكتوبر 2022 المؤهلة إلى كأس العالم أمريكا 2023.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

وكانت هناك مفاضلة بين المدرب الوطنى وكذلك الأجنبى مؤخرا، قبل الاستقرار على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى، وسيتم حسم اسم المدرب بعد عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى، أكد جمال علام أنه من الصعب إسناد إدارة مباراة الأهلى والزمالك لحكم مصرى، مشيرا إلى أن الطاقم الأجنبى الأقرب لإدارة مباراة القمة القادمة فى الدور الثانى من الدورى.

وأوضح جمال علام أنه لا يوجد حكم ساحة مصرى الآن مرشح لإدارة إحدى المباريات فى كأس العالم 2022، واعترف علام بوجود خلافات كبيرة داخل أسرة التحكيم، مشيرا إلى أنه راض عن التحكيم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بنسبة 70%.