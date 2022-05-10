شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يهدد المقصرين فى الإسماعيلى بالاستبعاد من التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، أي لاعب لا يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية فى التدريبات والمباريات بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية للدراويش خلال المباريات القادمة، مؤكدا رفضه التام لفكرة عدم الالتزام التى عاني منها الفريق وتسببت فى تدهور النتائج بالدور الأول للمسابقة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الفريق لمواصلة مسيرة الانتصارات والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في إنتصارات الفريق.

في سياق آخر، يغيب عماد حمدي، لاعب ارتكاز الإسماعيلي، عن مواجهة سيراميكا والمقرر إنطلاقها منتصف مايو الجارى باستاد الإسماعيلية الرياضي ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وكان لاعب وسط الدراويش قد حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته فى مباراة المصري البورسعيدي مساء الجمعه على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى إنتهت لصالح الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى قمة مؤجلات الأسبوع الـ 14 بالمسابقة المحلية، ليتأكد غيابه عن المباراة حسب اللائحة.

ومن المعروف أن المباراة القادمة ستشهد عودة عمر الوحش ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفي ومحمد بن خماسة الذين غابوا فى الآونة الأخيرة لأسباب مختلفة.