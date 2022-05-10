شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلتقى بطل إثيوبيا فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهاته ببطولة أفريقيا للكؤوس المقامة بالنيجر أمام كيركوس الإثيوبى فى التاسعة صباحا، فى ظل تعديل جدول المنافسات.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق دون بوسكو الإيفواري يوم 11 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق فاب الكاميروني يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

‎وتوج «رجال يد الأهلي» ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.