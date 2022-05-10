شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الجولة 18 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم النادي المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة غزل المحلة بالجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحذر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق غزل المحلة مع إدارته الفنية الجديدة، وشدد الشعباني على أهمية عدم استقبال أهداف وغلق المسحات والترابط بين جميع الخطوط حتى لا يقع الفريق في نفس الأخطاء التي كلفته خسارة 3 مباريات متتالية بالدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، أجرى محمد بلح، مهاجم النادي المصري، جراحة الرباط الصليبي، بعد إصابته مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في تدريبات الفريق، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمصري برنامجا تأهيليا للاعب خلال الفترة المقبلة.