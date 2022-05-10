شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق وديات منتخب الطائرة مع البحرين والسعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء المباريات الودية بين منتخب مصر للكرة الطائرة ومنتخبى البحرين والسعودية باستاد القاهرة فى إطار معسكر الفراعنة المغلق بالقاهرة.

يأتى معسكر الفراعنة المغلق باستاد القاهرة استعداداً لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وتم تقسيم منتخب الفراعنة لمجموعتين، حيث يتلقى منتخب مصرأ مع السعودية عصر الثلاثاء، ومنتخب مصر ب مع البحرين فى السابعة مساء فى أول أيام الوديات.

بينما يشهد اليوم الثانى الخميس مباراة بين منتخب مصر ب مع السعودية ومنتخب مصر أ مع البحرين وتكرار كلا المنافسات يومى الجمعة والاثنين القادمين.

وبدأ منتخب الفراعنة فى السابعة مساء الجمعة أول تدريبات معسكره المغلق باستاد القاهرة، بعد نقله من التجمع الخامس لأحد فنادق مدينة نصر.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسيين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية وسينضم لاعبوه عقب انتهائهم، بينما يحصل لاعبو الزمالك على راحة.

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلاً عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الماضى قبل التراجع عن تولى المهمة.