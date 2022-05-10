شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه دمياط ودياً اليوم استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، مباراة ودية ضد فريق دمياط اليوم، الثلاثاء، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سيراميكا منتصف مايو الجارى ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري المحلي، وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي.

وكانت لجنة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاح الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى البطولة الأفريقية.

ويسعي الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، للحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة المصري الأخيرة، ومنحهم حساسية اللقاءات تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم.

جدير بالذكر أن الدراويش استعاد انتصاراته المحلية بعد الفوز على النادي البورسعيدي مساء الجمعه الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.