اتحاد الكرة يتهم لجنة مجاهد في ملف استضافة نهائي أبطال إفريقيا.. والأخير يرد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري، أن سبب عدم تقديم طلب استضافة نهائي دوري ابطال إفريقيا هو اللجنة الثلاثية السابقة التي أدارت الجبلاية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بدأ باب الطلبات لاستضافة النهائي قبل انتخاب مجلس الإدارة الحالي".

وتابع: "هذا الملف مسئولية اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وليس المجلس الحالي".

وأضاف: "طلب الاتحاد بالاستضافة بيكون بناءً على طلب من الأندية المشاركة في البطولة، مثل ما حصل من بيراميدز وطلب استضافة نهائي الكونفدرالية".

ومن جانبه علق أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة باتحاد الكرة من خلال برنامج الماتش قائلًا : "الموعد النهائي لتقديم طلب الاستضافة هو 28 فبراير، والجمعية العمومية كانت يوم 5 فبراير، وبناءً عليه كان أمام المجلس فرصة لتقديم طلب الاستضافة، والجوابات متاحة في الاتحاد".

وواصل مجاهد: "ليس ضروريًا أن يتقدم نادي بطلب استضافة مباراة النهائي مثلما تردد، الأهم هو وجود طلب من اتحاد الكرة إلى وزارة الرياضة".

واختتم تصريحاته: "بيراميدز طلب استضافة الكونفدرالية لكن هل اتحاد الكرة قدم هذا الطلب للوزارة أم لا ، لا أعرف، الأهم هو طلب اتحاد الكرة مثلما استضافت المغرب نهائي الموسم الماضي بدون وجود فريق في النهائي".