10 رسائل.. إيهاب جلال يكشف خارطة الطريق مع منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خارطة الطريق قبل تدوين أول ظهور له مع المنتخب لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في تصفيات أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو المقبل.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام كمدير فني جديد للمنتخب: "في البداية أحب أن أنعي شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلد وشعب كامل، الله يرحمهم ويجعلهم من الشهداء إن شاء الله".

وأضاف: "أول شيء أحب أن أقوله بعد تولي المنصب هو شكر جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الدعم، نتفهم بعض الآراء التي كانت ضد القرار لكن لا نستطيع القول أن هناك شيء كامل، ويجب أن نثق في أي اختيار".وتابع: "أحب أن أشكر كل من قام بتشجيعنا على وجودنا، نحن في مهمة أقرب إلى التكليف ولكنها مهمة شاقة ومشرفة، علينا مسؤولية كبيرة ولن تتكلل بالنجاح إلى بتكاتف جميع المنتمين للوسط الرياضي".

وواصل: "توليت المهمة بعد مدرب كبير ومعه فريق كبير حقق إنجازات بوصوله إلى نهائي إفريقيا في آخر نسختين والوصول لكأس العالم، سنحاول البدء من إيحابيات الفترة الماضية وسنعتمد عليهم مع اللاعبين الذين سيتم اختيارهم".

وأكمل: "لدينا مباراتين بعد أقل من شهر، بدأنا العمل بالفعل منذ أسبوع أو أسبوعين بجمع معلومات عن اللاعبين سواء المحترفين في الخارج أو الموجودين في مصر، ولا نملك وقتا كبيرا للتحضير من خلال مباريات ودية".

وكشف: "سيتم اختيار 40 لاعبا غير المحترفين بعد أسبوعين، والأولوية للاعب الجاهز الذي يلعب أساسيا مع فريقه سواء كان محترفا أو يلعب داخل مصر، لن يكون هناك تغييرات باستثناء المصابين أو الذين لا يلعبون".

وأكمل: "المهمة الثانية هي التحضير لما هو أبعد من بداية تصفيات أمم إفريقيا، حيث سيكون هناك 60 لاعبا غير المحترفين حتى يكونوا نواة للتحضير للمرحلة الأكبر والأبعد".

وأوضح: "لم نأت لتشكيل فريق جديد بالكامل، حيث نطمح إلى أن يكون هناك توليفة ومزيج جيد من اللاعبين أصحاب الخبرة مع الشباب الذين لهم مستقبل كبير".

وأتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "سنحضر لمباراة ودية يوم 12 أو 13 يونيو بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا وستكون بدون اللاعبين المحترفين".يُذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة المقررة يومي 2 و6 من شهر يونيو المقبل.