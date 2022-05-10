شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، نظيره إنبى باستاد القاهرة في الجولة الثامنة عشرة للدورى والتي يسعى فيها أصحاب الرداء الأبيض لمواصلة الانتصارات من أجل التمسك بالقمة والضغط على غريمه التقليدي الأهلى المشغول حاليا بمواجهاته الأفريقية بالدور نصف النهائي من دورى أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 41 نقطة، ويسعى لمواصلة الانتصارات للابتعاد أكثر بالمقدمة، بينما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويحاول تحقيق مفاجأة بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، فى ظل الصراع المحتدم بين اكثر من نادى وظهور حالة من الاستفاقة بين اكثر من نادٍ.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة حصريا مع ستديو تحليلى يسبق اللقاء .

من جهته حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من مواجهة إنبى، مؤكدًا أن الفريق البترولى يمتلك عناصر مميزة، وحلمى طولان مدير فنى على أعلى مستوى، مطالبهم بالتركيز وعدم التفريط فى نقاط المباراة، واستغلال انشغال الأهلى بالبطولة الأفريقية.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين، وأكد لهم أن مستواهم فى المباريات الأخيرة مطمئن، وأن معظم اللاعبين بدأوا استيعاب أفكاره وخططه والفريق فى تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الدوري يقترب هذا الموسم فى ظل تحقيق الفريق للانتصارات المتتالية، بالإضافة لتعثر الأهلي المنافس المباشر على لقب الدورى، وهو ما يجعل كل الظروف مهيأة لحصد لقب الدورى للموسم الثاني على التوالي.