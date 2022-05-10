شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وإنبى بالدورى، اليوم الثلاثاء، ومعه محمود أبو الرجال وهانى عبد الفتاح مساعدان، وعمرو عايد حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد محمود لطفى حكم مساعد فيديو.

ويغيب ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أحمد العجوز ومصطفى جمال عن مواجهة الزمالك في المباراة، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحرص حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، على الحديث مع لاعبيه بخصوص الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة البنك الأهلى الأخيرة، وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية.

وكلف حلمى طولان، مهاجمه جون أكويي إيبوكا بمهام خاصة، من أجل تحفيزه، باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجمه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.