شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن حكام مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد الفلكي، عن طاقم تحكيم مباراة نهائي دوري السوبر موسم 2021-2022 بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والأهلي الثانية في سلسلة نهائي دوري السوبر في التاسعة مساء يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

واستقرت لجنة الحكام على إدارة البوسني أديمير زورابوفيتش والصربي ألكسندر جليسيتش اللقاء للمباراة الثانية على التوالي، ويساندهما الحكم الدولي المصري عمرو أبو علو.

ويعد البوسني أديمير زورابوفيتش حكما دوليا منذ عام 1995، وسبق له إدارة العديد من المباريات الهامة، من بينها نهائي أولمبياد طوكيو لكرة السلة بين فرنسا وأمريكا، كما أدار العديد من مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2022، ونصف نهائي كأس العالم 2019 للرجال بين فرنسا والأرجنتين ومباراة تحديد المركز الثالث والربع بين فرنسا وأستراليا.

أما الصربي ألكسندر جليسيتش، فقد سبق له وأدار 3 مواجهات في أولمبياد طوكيو لكرة السلة أبرزها ربع النهائي بين أستراليا والأرجنتين، وأدار عددا من المواجهات في تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات، من بينها إستونيا ضد إيطاليا، كما كان حكمًا في عدد من المواجهات في كأس العالم رجال 2019 من بينها مباراة أمريكا وبولندا في مواجهات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

أما عمرو أبوعلو الحكم المصري الدولي فقد سبق له وأدار جميع تصفيات كأس العالم للرجال منذ 2017 وحتى فبراير 2022، بجانب نهائيات بطولة BAL عام 2021 وتصفيات البطولة في النسخة الحالية، كما أدار مباريات في كأس العالم تحت 19 سنة في مصر وكأس العالم تحت 17 سنة بيلاروسيا 2018 ، وكأس العالم تحت 19 سنة لاتفيا 2021.