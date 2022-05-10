شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب اعتراضه على موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية: "فوجئنا بالقرار وأرسلنا خطابين من قبل للكاف برفض إقامة مباراة النهائي في المغرب".

وأضاف: "بعد قرار الكاف اليوم، وجدنا أن منتخب مصر لديه مباراة أمام غينيا يوم 2 من الشهر القادم أي بعد يومين من موعد مباراة نهائي دوري الأبطال".

وتابع: "الوقت ضيق بين موعد نهائي دوري الأبطال ومباراة مصر وغينيا، ولذلك أرسلنا خطاب ثالث للكاف بهذا الأمر، وأكدنا من جديد بطلب عدم استضافة المغرب لمباراة النهائي".

من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اصطحاب كل لاعبي الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تحسبًا لاحتياج أيا منهم في موقعة العودة بالجزائر.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي على استاد الأهلي وي السلام، وقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه.