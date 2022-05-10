اتحاد كرة القدم يحدد الـ 28 من مايو موعدًا لانطلاق دوري الدرجة الثانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد العام لكرة القدم في اليمن، الإثنين، الـ 28 من مايو الجاري موعدًا لانطلاق دوري الدرجة الثانية للموسم 2021- 2022م.

وخاطب الاتحاد في مذكرة وجهها لفروع الاتحاد بالمحافظات، وأمناء عموم الأندية بالتأكيد على "تمديد فترة التسجيل حتى تاريخ 21 مايو الجاري كموعد نهائي".

ودعا الاتحاد "جميع الأندية المشاركة، إلى استكمال اجراءات القيد والتسجيل"، مؤكدًا أنه "لن يتم قبول أي ملف بعد التاريخ المحدد"، مشيرًا إلى "أن الدوري سينطلق يوم 28 مايو الجاري".

ولم يذكر الاتحاد أي تفاصيل أخرى عن كيفية اقامة المباريات، وهل ستتم بطريقة الذهاب والاياب، أم عن طريق التجمع في المحافظات.