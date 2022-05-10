الامارات | «الاتحاد الإماراتي» يقهر مشاهير «بوليوود» بتألق لاعب سلة ومؤثر اجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الإماراتي» يقهر مشاهير «بوليوود» بتألق لاعب سلة ومؤثر اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق فريق «الاتحاد الإماراتي»، الفوز بثلاثية نظيفة، على فريق كل النجوم الإماراتي «ASFC» الذي ضم مشاهير من بوليوود، في مباراة خيرية نظمتها شركة «AG Events» للفعاليات، واستضافها مساء السبت الماضي استاد نادي شباب الأهلي في دبي، في مباراة تألق فيها كل من أسطورة السلة اللبنانية فادي الخطيب، بافتتاحه التسجيل لفريقه، وتسجيل مؤثر التواصل الاجتماعي عبدالعزيز بن باز الهدف الثالث.

كما فرض لاعبو فريق «الاتحاد الإماراتي»، سطوتهم على جوائز المباراة، بحصول مؤثر التواصل الاجتماعي عبدالعزيز بن باز على جائزة الحذاء الذهبي، وتتويج حارس المرمى فواز بجائزة القفاز الذهبي.

وجاءت المباراة، ضمن مبادرة قدمها القسم الرياضي في «GS Worldwide Entertaiment» التي يقع مقرها في مومباي، وتهدف إلى جمع التبرعات من خلال الأعمال الخيرية والأنشطة الرياضية، ومنها كرة القدم.

وقاد فريق «الاتحاد الإماراتي»، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي، وضم لاعبي كرة قدم سابقين بجانب مشاهير ونجوم المجتمع، يتقدمهم بخيت سعد ومحمد قاسم، والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالعزيز بن باز، ولاعب منتخب لبنان السباق فادي الخطيب، الذي سبق له العام الماضي تمثيل منتخب الإمارات في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وعلق نصر النيادي على فوز فريق «الاتحاد الإماراتي»، وأهمية المشاركة في المبادرات الخيرية، بقوله في تصريحات صحافية: «يفخر فريق (الاتحاد الإماراتي) بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعود ريعه إلى الأعمال الخيرية»، مضيفاً، إن: «اللعب أمام فريق ASFC تجربة لا تنسى لنا، ونحن سعداء بدعم تلك المبادرة النبيلة، وتقديم المساعدات للعديد من المحتاجين، ونتطلع للمزيد من الأحداث الشائقة والنبيلة في المستقبل».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة «AG Events» أيوش جوبتا: «إن كأس المشاهير حقق نجاحاً كبيراً للاعبين والجمهور، الذي جاء جنباً إلى جنب مع تحقيق غاية نبيلة على صعيد المستفيدين من هذه المبادرة».

وأضاف: «سعداء للغاية بأن تحظى أول مباراة لكرة القدم للمشاهير هنا في دبي بهذا النجاح الباهر، وإظهارها أن سكان دبي مستعدون على الدوام للاتحاد، من أجل أهداف سامية من خلال الرياضة».

ويذكر أن فريق «ASFC» للمشاهير، ضم العديد من نجوم «بوليوود» والسينما، أمثال كارتيك أريان وفيفيان دسينا، وروهان شرستش، والمخرج السينمائي شوجيت سيكار.

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