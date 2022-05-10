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الامارات | استكمال تحضيرات استضافة الفجيرة لـ «عالم المبارزة»

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الفجيرة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكمل اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة الترتيبات النهائية لاستضافة بطولة كأس العالم للمبارزة للفتيات لسلاح الآيبيه، التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، ويحتضن فعالياتها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، في تصريحات صحافية: «إن البطولة تشرفت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وهو ما يعطي البطولة زخماً ودعماً لا محدودين، ويضمن لها النجاح لتضاف إلى سلسلة البطولات العالمية التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، خلال الآونة الأخيرة، وتظل محل إشادة أسرة المبارزة العالمية، حيث غدت الإمارات مقصد الجميع، وموطن البطولات الرائعة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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