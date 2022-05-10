الامارات | دبا الفجيرة يعلن عن أولى صفقات موسم المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يعلن عن أولى صفقات موسم المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه في «تويتر»، عن تجديد عقد اللاعب إبراهيم المنصوري لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، تثميناً للمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعب خلال الموسمين الماضيين، قادماً من نادي الفجيرة.

ويعتبر اللاعب المنصوري أول لاعب يعلن عن تجديد التعاقد معه للموسم المقبل، بعد تأهل «النواخذة» للعب في دوري المحترفين.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق، جمعة حمدان العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم تجديد عقد المدافع المتميز خالد عبدالله أيضاً، تقديراً للموسم المميز له مع الفريق، والمفاوضات تسير بشكل منتظم، ونحاول استكمال التعاقد مع لاعبين آخرين».

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