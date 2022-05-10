الامارات | الشارقة يهدّد خورفكان بورقة مالانغو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهدّد خورفكان بورقة مالانغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث الشارقة خلال اللقاء الذي يجمعه عند الساعة 20:45 من مساء اليوم مع ضيفه فريق خورفكان على استاد الشارقة ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، عن مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز رقم 15 وصولاً إلى النقطة 48 في الدوري، علماً أن لقاء الفريقين في الدور الأول كان قد انتهى بفوز الشارقة 3-1.

ويهدد الشارقة نظيره فريق خورفكان بتكرار سيناريو فوزه الثمين على الوحدة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف سجلهما اللاعب الكونغولي بن مالانغو، الذي تألق في المباراة وقاد فريقه إلى انتصار كبير على منافس قوي بحجم الوحدة في عقر داره ووسط جمهوره.

ويأمل الشارقة الذي يحتل حالياً المركز الرابع بفارق الأهداف ويتساوى في النقاط مع الوحدة «الثاني» والجزيرة «الثالث» برصيد 45 نقطة لكل منهما إلى فك الارتباط مع الوحدة والجزيرة والانفراد بالوصافة.

في المقابل فإن فريق خورفكان الذي يحتل المركز 11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة كان قد تعادل في الجولة الماضية مع العروبة 1-1، ويأمل الفريق في إحداث مفاجأة وإيقاف انتصارات الملك الشرقاوي وحصد نقاط المباراة والثأر لهزيمته السابقة من الشارقة في الدور الأول، والابتعاد من مركزه الحالي المتأخر في ترتيب فرق المسابقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news