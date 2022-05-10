شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 9-5-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الإثنين 9-5-2022 إقامة 3 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى المقاولون مع إيسترن كومبانى وواجه فاركو نظيره فيوتشر، بينما التقى البنك الأهلى مع طلائع الجيش.

المقاولون 1-1 إيسترن كومبانى

تعادل فريق المقاولون العرب مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل المقاولون العرب في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه مامادو نديكو نياس الذى تلقى تمريرة من زميله جون اوكلي وضعته في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يمين حارس إيسترن كومبانى أحمد دعدور.

وسجل أحمد أمين أوفا التعادل لـ "إيسترن كومبانى" في الدقيقة 50 بعدما سدد كرة قوية ارتدت من قائم فريق المقاولون حيث لم يجد اللاعب صعوبة في إسكان الكرة في المرمى الخالي، بفضل تمركزه الجيد فى منطقة الـ6 ياردة.

بهذه النتيجة ارتقى المقاولون العرب إلى المركز الـ14 في الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا مثلهم، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

بينما ارتقى إيسترن كومبانى إلى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.

فاركو 1- 0 فيوتشر

فشل ناصر ماهر لاعب فيوتشر، في إحراز ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الأخيرة احتسبها محمود عاشور حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو أمام فريق فاركو، لتنتهي المباراة بفوز فاركو بهدف نظيف

ونجح فاركو في الفوز على فيوتشر بهدف مبكر للجزائرى رزقي حمرون أحرزه فى الثانية 30 من المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

ويعتبر هدف الجزائرى رزقي حمرون لاعب فاركو أمام فيوتشر أسرع هدف في بطولة الدوري لهذا الموسم.

وبهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 28 في المركز الرابع.

البنك الأهلى 1 -1 طلائع الجيش

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل طلائع الجيش عن طريق لاعبه أحمد سمير فى الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 30.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وخسر مثلهما بينما تعادل في 8 لقاءات ونجح لاعبوه في تسجيل 9 أهداف فقط، فيما تلقت شباكه 14 هدفا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهما وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا بينما لقت شباكهم 18 هدفا.