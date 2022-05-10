شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاولون العرب مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت.

حمدى وديانج يواصلان المشاركة فى "وسط" الأهلي أمام وفاق سطيف وغياب السولية

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على الدفع بالثنائى حمدي فتحي وآليو ديانج فى خط وسط الفريق خلال مباراة وفاق سطيف بالجزائر السبت المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعليمات خاصة من فيريرا لأوباما بعد عودته من الإيقاف

عقد البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق على هامش تدريبات الفريق، طالبه فيها بالعودة لمستواه المعهود وقيادة الجانب الهجومى وصناعة الفرص لزملائه.

مسحة طبية لبعثة الاهلي فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف

تُجري بعثة النادي الأهلي مسحة طبية فى الجزائر قبل نحو 72 ساعة من مباراة الفريق أمام وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا، وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم على أن يخوض الفريق مراناً وحيداً صباح غداً بالتتش ثم يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال طائرة خاصة والسفر للجزائر.

اتجاه لعرض أحمد مسعود للبيع بعد تعديه على عضو المصرى

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي المصرى لعرض أحمد مسعود حارس المرمى للبيع بعد أزمته الأخيرة مع محمد قابيل، عضو مجلس الإدارة، حيث دخل مسعود فى مشادة كلامية مع قابيل على هامش الاجتماع الذى عقد أمس مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

"أمل" الزمالك يستعد لتخطى أزمة انتهاء عقود النجوم

بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز خطة عبور أزمة انتهاء عقود نجوم الفريق الكروى الأول، والذين ماطلوا فى تجديد عقودهم حتى الوقت الحالي، وأبرزهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل، الأمر الذى دفع الإدارة للتفكير فى كيفية تخطى تلك العقبة خاصة أن هؤلاء اللاعبين سيكون من حقهم الرحيل عن الفريق نهاية شهر يونيو المقبل، فى الوقت الذى سينتهى فيه مسابقة الدورى فى أغسطس أو سبتمبر.

الأهلي يصطحب "شيف" فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على اصطحاب الشيف محمد الدالى فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.