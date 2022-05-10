7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 9 / 5 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها: فاركو يفوز على فيوتشر بهدف "الأسرع في الدوري" ويصعد للمركز السادس، وفيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة إنبي.. وغياب شيكابالا، ورسميا.. المغرب تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو.

فاركو يفوز على فيوتشر بهدف "الأسرع في الدوري" ويصعد للمركز السادس

نجح فاركو في الفوز على فيوتشر بهدف مبكر للجزائرى رزقي حمرون أحرزه فى الثانية 30 من المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة..

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة إنبي.