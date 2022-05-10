شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع إيسترن كومباني مع المقاولون العرب، وفاركو وفيوتشر، وأخيرا مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة من 17 مباراة

بيراميدز - 35 نقطة من 16 مباراة

الأهلي - 33 نقطة من 14 مباراة

فيوتشر - 28 نقطة من 16 مباراة

سموحة - 27 نقطة من 17 مباراة

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الإثنين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل طلائع الجيش عن طريق لاعبه أحمد سمير فى الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 30.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وخسر مثلهما بينما تعادل في 8 لقاءات ونجح لاعبوه في تسجيل 9 أهداف فقط، فيما تلقت شباكه 14 هدفا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهما وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا بينما لقت شباكهم 18 هدفا.

وضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من: أحمد صبحي، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، إسحاق يعقوبو، محمود سيد، أحمد سعيد، محمد هلال، ناصر منسي، أسامة فيصل .

بينما ضم تشكيل الطلائع كلا من: محمد بسام، رجب بكار، محمد أنور، مصطفي الزناري، محمد ناصف، أحمد زولا، محمد جابر، عمر السيسي، مهند لاشين، خالد هشادي، أحمد سمير.